Умрихин поделился воспоминаниями о поиске новой солистки в группу Artik и Asti

21 января обновленный состав Artik и Asti представил песню «Гармония», пишут «Народные новости».
По словам Умрихина, он просмотрел множество видеороликов и в итоге выбрал четырех финалисток, в числе которых была и Севиль. С каждой из девушек он назначил индивидуальное собеседование, и Велиева практически сразу была утверждена.
Напомним, ранее новая певица Artik и Asti заявляла, что собирается выкладываться на все сто. Отмечается, что поклонники группы положительно восприняли Велиеву в роли солистки.