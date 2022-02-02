Умрихин поделился воспоминаниями о поиске новой солистки в группу Artik и Asti

Умрихин поделился воспоминаниями о поиске новой солистки в группу Artik и Asti
Умрихин поделился воспоминаниями о поиске новой солистки в группу Artik и Asti
Сегодня, 01:40КультураФото: фрагмент видео
Исполнитель и продюсер Артем Умрихин рассказал, как искал новую солистку в музыкальный коллектив Artik и Asti вместо Анны Дзюбы, заявившей об уходе из группы осенью 2021 года. Теперь ее место заняла 29-летняя вокалистка Севиль Велиева.

21 января обновленный состав Artik и Asti представил песню «Гармония», пишут «Народные новости».

По словам Умрихина, он просмотрел множество видеороликов и в итоге выбрал четырех финалисток, в числе которых была и Севиль. С каждой из девушек он назначил индивидуальное собеседование, и Велиева практически сразу была утверждена.

Напомним, ранее новая певица Artik и Asti заявляла, что собирается выкладываться на все сто. Отмечается, что поклонники группы положительно восприняли Велиеву в роли солистки.

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