Сегодня в Уфе откроется выставка «Горячий снег Сталинграда»

В Уфе с 2 по 26 февраля в республиканском музее Боевой славы пройдет выставка «Горячий снег Сталинграда», сообщает «БСТ».

На выставке будут представлены фото, газеты и листовки, которые демонстрируют агитационный арсенал обеих воевавших сторон. Также будет раскрыто изменение стратегии гитлеровской Германии в пропаганде. Посетители увидят последствия военных действий и смогут узнать о масштабности разрушений и жертв, которые принесла Сталинградская битва.