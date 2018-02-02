Через Уфу пройдет турмаршрут «Памяти императорской семьи Романовых»
Сегодня, 13:35КультураФото: Артур Салимов.
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Маршрут пройдет через Москву, Санкт-Петербург, Киров, Пермь, Крым, Уфу, Тобольск и Нижний Новгород.
1 февраля в Риме открылся форум «Святыни неразделенного христианства», котором участники обсудили сотрудничество в области создания, реализации и продвижения российско-итальянских маршрутов к общим святыням христианской церкви, сообщают «РИА Новости». Италия и Россия представят культурно-туристический маршрут для включения в общеевропейскую программу «Культурные маршруты» Совета Европы.
Маршрут пройдет через Москву, Санкт-Петербург, Киров, Пермь, Крым, Уфу, Тобольск и Нижний Новгород.
Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что религиозные маршруты играют большую роль в культурном пространстве СЕ, а маршруты резко увеличат число европейских туристов.
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