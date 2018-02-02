Через Уфу пройдет турмаршрут «Памяти императорской семьи Романовых»

1 февраля в Риме открылся форум «Святыни неразделенного христианства», котором участники обсудили сотрудничество в области создания, реализации и продвижения российско-итальянских маршрутов к общим святыням христианской церкви, сообщают «РИА Новости». Италия и Россия представят культурно-туристический маршрут для включения в общеевропейскую программу «Культурные маршруты» Совета Европы.