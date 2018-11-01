Легенда уфимского рока: в сети появилось большое интервью с рок-группой «Год Змеи»

Рок-группа «Год Змеи» возникла 2001 году в Уфе. В начале творческой пути музыканты исполняли композиции в стиле пост-гранжа, затем песни начали звучать в стиле альтернативного рока.

Оператор и монтажер канала "Мульти Медиа" Тимур Султанов признается, что работать с группой было интересно и весело.

- У нас существует система рекомендаций. Те люди, с которыми мы делали интервью, советуют нам, с кем еще сделать. Группу "Год Змеи" посоветовали музыканты группы BOOGIE BAND. "Год Змеи", в свою очередь, порекомендовала сделать интервью с руководителем продюсерского центра "Radus" Радмиром Усаевым.