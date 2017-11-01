Стала известна программа «Ночи искусств» в Уфе

Она пройдет 4 ноября.

4 ноября в Уфе пройдет всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017».

Стала известна программа мероприятий, которые будут проводиться в этот день.

В Башкирском академическом театре драмы им. М.Гафури (ул. З. Валиди, 34) с 17.00 до 21.00 часа проведут экскурсию «Нэркес и Тимерхан», которая посвящена 50-летию со дня первой постановки спектакля «Нэркес», 70-летию актрисы Рамзии Хисамовой и 80-летию драматурга Ильшата Юмагулова, в 19.00 часов состоится показ музыкальной комедии «Кодаса» (Б. Бикбай, З. Исмагилов).

В Национальном молодежном театре РБ им. М. Карима (ул. Ленина, 62) в 17.00 часов, в фойе 1 этажа, откроется выставка Арнольда Никитина, в 18.00 часов в Большом зале - спектакль «было бы денег мешок», в 18:00 в малом зале – спектакль «Ночевала тучка золотая».

Башкирский государственный театр кукол (проспект Октября, 158) в 12.00 и 14.00 часов в Большом зале покажет спектакль «Муха-цокотуха», в 16.00 часов в малом зале – спектакль «О чем поет осень?».