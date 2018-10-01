Лев Лещенко: «Ранее творчество Земфиры — всенародное»

- Я много слушаю. И Гречку, и «Грибы», и Монатика... Просто интересно — что это такое? Ну, по существу, это чистой воды попкорн. Это все скоропортящийся товар. Я часто размышляю: а что может остаться? Не знаю... Вот песни Шаинского — останутся, уверен на 100 процентов. Яне говорю про свои песни, допустим, «Родительский дом» или «Мы — дети Галактики» — они будут еще долго жить. Ну и, конечно, «День Победы»… Сейчас есть хорошие исполнители. Если говорить про рэперов, хорошо работает Баста — человек с мозгами, с культурой. Но это не... всенародное. А вот песни Высоцкого, песни Цоя, раннее творчество Земфиры — все это до сих пор живет, - заявил Лещенко.