Рената Литвинова рассказала историю архивного фото певицы из Уфы Земфиры

Главный редактор российского журнала Elle Екатерина Мухина поделилась в соцсетях снимком Земфиры для российского Vogue. Фотография, сделанная в сентябре 2007 года, привлекала внимание актрисы и подруги певицы Ренаты Литвиновой.
— Когда-то … Земфира — невероятная — особенно в образе фехтовальщицы) все как-то было набок и поперёк в организации съёмки — все бесконечно долго — грим, поиски и ожидания, несходство всего и вместо мотоцикла на полном ходу был столько стоячий и неработающий. Но хоть как-то — З была задокументирована), — рассказала Литвинова.
Отметим, что несколькими неделями ранее Рената Литвинова поделилась с подписчиками новой фотографией певицы. По информации СМИ, фото было сделано во Франции.