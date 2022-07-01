Рената Литвинова рассказала историю архивного фото певицы из Уфы Земфиры

Рената Литвинова рассказала историю архивного фото певицы из Уфы Земфиры
Рената Литвинова рассказала историю архивного фото певицы из Уфы Земфиры
Сегодня, 08:50КультураАзамат НуховФото: Земфира/ VK.com
Фотографией певицы со съёмок для российской версии журнала Vogue в своём телеграм-канале поделилась главный редактор журнала Elle Екатерина Мухина

Главный редактор российского журнала Elle Екатерина Мухина поделилась в соцсетях снимком Земфиры для российского Vogue. Фотография, сделанная в сентябре 2007 года, привлекала внимание актрисы и подруги певицы Ренаты Литвиновой.

— Когда-то … Земфира — невероятная — особенно в образе фехтовальщицы) все как-то было набок и поперёк в организации съёмки — все бесконечно долго — грим, поиски и ожидания, несходство всего и вместо мотоцикла на полном ходу был столько стоячий и неработающий. Но хоть как-то — З была задокументирована), — рассказала Литвинова.

Отметим, что несколькими неделями ранее Рената Литвинова поделилась с подписчиками новой фотографией певицы. По информации СМИ, фото было сделано во Франции.

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