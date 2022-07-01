Рената Литвинова рассказала историю архивного фото певицы из Уфы Земфиры

— Когда-то … Земфира — невероятная — особенно в образе фехтовальщицы) все как-то было набок и поперёк в организации съёмки — все бесконечно долго — грим, поиски и ожидания, несходство всего и вместо мотоцикла на полном ходу был столько стоячий и неработающий. Но хоть как-то — З была задокументирована), — рассказала Литвинова.