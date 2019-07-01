«Вдали от дома»: в уфимские кинотеатры возвращается франшиза «Человек-паук»

— Действие фильма «Человек-паук: Вдали от дома» происходит сразу после событий, описанных в фильме «Мстители: Финал», — рассказывает продюсер фильма Кевин Файги. — Паркеру хочется взять паузу на некоторое время и пожить жизнью обычного подростка. Но тот, кто носит костюм Человека-паука, простым подростком быть уже не может, ведь у него есть определенные обязательства перед человечеством, которые он обязан исполнять. Особенно после того, что произошло с нашей планетой. Так что когда Ник Фьюри просит Питера забыть на время о летних каникулах и спасти мир от новой угрозы, возникает вопрос: готов ли Питер отразить эту новую атаку?