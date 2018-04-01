Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе переизбрали ректора института искусств им. Загира Исмагилова
Сюжеты:
Трагедия в КемеровоБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Asfandyarova a i jpg crop1522521034 ejw 1280

В Уфе переизбрали ректора института искусств им. Загира Исмагилова

Сегодня, 12:17КультураНадежда Валитова
Читайте
также
Минздрав Башкирии: Лекарства и нам положены, но мы ведь не выпрашиваем
«Ты плохо кончишь!»: как в Башкирии чиновник угрожал в суде девушке-юристу
«Это похоже на пиар»: депутаты Госдумы от Башкирии - о скандале со Слуцким