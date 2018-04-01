В Уфе переизбрали ректора института искусств им. Загира Исмагилова

Накануне в Уфимском государственном институте искусств им. Загира Исмагилова состоялись выборы ректора. Как сообщает Башинформ, выборы прошли на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся УГИИ им. З. Исмагилова. Все участники голосовали тайно.

По итогам собранных голосов, на должность переизбрали действующего ректора Амину Асфандьярову. Она получила более 50 голосов делегатов.

Амина Асфандьярова – профессор, кандидат искусствоведения. Родилась в Уфе, окончила Уфимский государственный институт искусств. В 1995 году проходила стажировку в Казанской государственной консерватории по классу заслуженной артистки РФ и РТ, профессора Э. К. Ахметовой.