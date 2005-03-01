Последний герой. Стас Шкель играет против правил

Причем под протестом совсем необязательно понимать какие-то антиправительственные лозунги, протест может быть выражен в неклассическом строе гитар, к примеру. Вопрос должен звучать: существует ли в наше время рок-музыка вообще? Или все-таки ? По большей части, да. О тех, кто остался, знают единицы. На звание одного из последних героев вполне может претендовать . Записанный еще в 2003 году альбом в конце января увидел свет. 11 треков о надежде на прозрение и обретение настоящей свободы. Конечно, логичнее было б увидеть и услышать этот диск хотя бы год назад, когда вел активную концертную деятельность. - Альбом записан в нужное время, раньше вышло бы хуже, позже - не было бы смысла. Конечно, немного огорчены, что все случилось так поздно, но в нашей любительской ситуации это произошло по не зависящим от нас обстоятельствам, - объясняет вокалист, автор текстов Стас Шкель. - Диск можно было бы выпустить месяца на три-четыре раньше, но тогда не было бы такого качественного дизайна, полиграфии, мультимедиа. - Почему нигде не указано, что это мультимедийный диск?- Я говорил, что надо крупно написать <плюс мультимедиа="">, но меня никто не послушал, по западному образцу поставили значок , который у нас в Башкирии, да и во всей России никто не знает. - На первой странице обложки указано, кто готовил мультимедиа, так что можно предположить, что она есть, - оправдывается бас-гитарист группы Олег Макаренко, - опять же мы на сайте (www.p-r.ru) писали, что владельцев PC ждет сюрприз. - Нигде не указано, что на диске есть песня <Суицид 1999="">:- Это специальный скрытый трек, - объясняет Стас. - У нас было много споров по этому поводу. Я настаивал на включении его в диск, наш гитарист Андрей Водяницкий был против, поэтому решили сделать его после двухминутной паузы. Тот, кто хочет его услышать - подождет, кто не хочет - о нем и не узнает. - Получилось, что в альбом почти полностью вошел ваш сингл <Суицид>.- Да, но все песни перезаписаны. <Суицид> был как сборник. Мы его писали то там, то сям, звук на самом деле очень разнился. мы делали для одного сборника, для другого. А на альбоме звуку мы уделили большое внимание, добились цельности. Слушатели, может быть, этого не заметят и не оценят, но главное, чтобы мы сами были довольны. - Вам не кажется, что звук получился несколько суховатым?- Мы хотели, чтобы он был натуральным без всяких спецэффектов, сэмплов, - рассказывает Олег. - У нас три инструмента и голос, по балансу, я считаю, они звучат очень хорошо и взаимодополняюще. А то, что не хватает какого-то многоголосия, проблема тех, у кого мобильники с полифонией. - Мы желали избежать синтетического звука, хотели, чтобы все было живым, натуральным, ориентировались на альбомы , у них тоже звук можно сухим назвать, - говорит Стас. - У них гитара как-то больше качает:- Так они и пишутся на фирмовом оборудовании. Можно было извратиться, добавить всяких эффектов, электроники, но смысловая нагрузка альбома альтернативна, поэтому не хотелось, чтобы звук был коммерческим. Мы этот вопрос решали с саунд-продюсером альбома Максом Шкелем и намеренно добивались такой грязноватости для создания эффекта, что команда играет в соседней комнате. Нам хотелось, чтобы на записи мы звучали примерно так же, как на концертах. - Испытывали влияние альбома группы ?- В тот момент мне очень нравились , , последний альбом , , вот именно такие звуковые опыты гитарной музыки. Мне кажется, именно такой звук наиболее отражает ту смысловую нагрузку, которую несут наши песни. - Если бы сейчас писали, какие были бы приоритеты?- Это уже зависит от того, какой материал бы мы писали, - отвечает Олег.- К примеру, тот же самый.- Тот же самый сейчас бы не получился. Жалко, что альбом вышел слишком поздно, потому что сегодня диск не соответствует нам на сто процентов. - Сейчас бы мы даже технически его не записали, - говорит Стас. - Тогда нам удалось достать хорошее оборудование для записи, потом мы работали в студии с Пилюгиным. Да и это уже пройденный этап, сейчас я некоторые песни с альбома с трудом воспринимаю и, как-то петь не хочется. С некоторыми текстами я теперь не вполне согласен. Наверное, вырос. - Есть у группы новый материал?- На диск пока не хватает, но есть кое-что. А когда запишем, одному Богу известно, теперь уже не будем ничего обещать. Конечно, хотелось бы довести все до ума, выпустить второй альбом. И пластинка будет уже совершенно иной, потому что и мы сами изменились, и изменилось наше отношение к жизни. - Получается, что музыка для вас только хобби?- У нас отношение к музыке внутреннее, для нас концерт не самоцель, хотя это тоже всегда приятно, цель - творчество. - С одной стороны, это хобби, потому что мы все работающие люди и занимаемся музыкой в свободное время, - рассуждает Олег, - однако относимся к занятию музыкой с серьезностью профессиональных музыкантов.- Вы не испытываете ответственности перед вашими поклонниками, которые хотят вас чаще видеть или слышать?- Почему артист должен идти на поводу у зрителя? - возмущается Стас. - Почему я должен быть перед кем-то ответственен, я обычный человек, занимаюсь тем, чем хочу. Люди, которые нас слушают, мне не безразличны, но и ответственности перед ними не несу. Я рад, что есть кто-то, кому нравится наше творчество, но если у меня в силу каких-то причин нет возможности сыграть концерт, когда они этого хотят, что теперь: Вот я хочу услышать новый альбом , а они разбрелись все по своим проектам и ничего не делают, распались и забили на всех: - Людей разных много, и если какой-то маньяк с суицидальными наклонностями пойдет прыгать с двадцатиэтажки из-за того, что не услышал группу по радио, то мы не будем играть концерт, чтобы его спасти, - подтверждает Олег. - Во-первых, я не думаю, что кто-то очень сильно из-за этого страдает, - продолжает мысль Стас. - А во-вторых, всегда найдутся новые герои, ушел , пришел кто-то другой. Любовь к народу ничем не компенсируется, тем более, что народ очень быстро забывает своих кумиров. Я не революционер, вести за собой толпу и приносить жертвы не собираюсь. Кому нравится, те прутся: - Почему для оформления буклета были выбраны фотографии с фестиваля <Старый мельник="">?- Мы проводили специальную съемку для альбома, - рассказывает Олег, - потратили на это целый день, но то, что получилось на выходе, нас не особо удовлетворило. А <Старый мельник=""> для нас очень яркое явление, я считаю, этот фестиваль был самым значимым в 2004 году. К тому же фотографии передают динамичность и, опять же, целостность. - И сделали бесплатную рекламу пиву:- Мы не воспринимаем это как рекламу. Для нас важно то, что получились хорошие портреты и хорошее качество. О том, что это реклама мы даже и не думали, мы <Старый мельник=""> не пьем, <Старый мельник=""> - дерьмо. Но пиво мы любим, и на пивных фестивалях выступать будем, кто бы что ни говорил. - Стас, раньше ты занимался музыкальной журналистикой, сейчас руки не чешутся?- Во-первых, на это нет времени, во-вторых, от этого нет ничего хорошего. Я иногда даже сожалею, что этим занимался. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Нажил себе врагов, не всеми были понят. На данный момент мне этого не нужно. Я считаю, <Звук вокруг=""> был благим делом, многого мы добились, но, к сожалению, не нашлось людей, которые бы это продолжили. А для меня наступил момент, когда надо было выбирать, потому что тянуть все одновременно было трудно физически. Днем я работал, а потом до четырех, до пяти часов утра писал статьи, делал обновления. Просто в тот момент я переучился: окончил институт, аспирантуру, мне надоело учиться, захотелось что-то создавать. Создал <Звук вокруг="">, меня прикалывала сама креативность. Многие думают, что я преследовал какие-то коммерческие цели, но мы только тратили, мне был важен сам процесс творчества. - Насколько в твоей реальной жизни присутствует тот протест, который ты несешь в своих песнях?- У меня есть жизненная позиция, убеждения, о которых я пою. Естественно, это больше внутренний протест, есть много вещей, которые мне не нравятся, но я не участвую в побоищах, в террористических актах, не закидываю никого помидорами. Я считаю, что цель рок-музыканта - акцентировать внимание на проблемах, чтобы умы слушателей получили сигнал о том, что в обществе все не так хорошо, как кажется, особенно сегодня, в наш век теледемократии. Все эти усыпляют умы, и должны быть протестные группы, как <Седьмая раса="">, например. Должна быть альтернативная молодежь, критически настроенные люди. Моя задача, чтобы те, кто услышал наш альбом, задумались. Что я еще могу сделать?- Ты преподаватель, можешь нести какие-то идеи из-за кафедры. - Я из-за кафедры говорю то же самое. Я говорю о других вещах, но высказываю свои антиглобалистские, антисистемные, демократические взгляды. Я пытаюсь привить студентам идеалы толерантности и плюрализма, конечно, это все в академическом ключе. Было бы смешно, если бы я стоял в аудитории с ирокезом и орал. Я обычный гражданин. Что я могу сделать в данной политической ситуации? Только проголосовать так или иначе. Что еще?- Самому заняться политикой, например.- Для меня это означает изменить своим идеалам. Политика такая штука, особенно в нашей стране, куда лучше не ввязываться. Основная функция музыканта - говорить правду, основная функция преподавателя - тоже говорить правду. Бердяев, великий человек, ничего не делал, только говорил правду и писал книги, за это Ленин в 22-м году его изгнал из страны. Слово сильнее действия, я могу сейчас разбить окно, это что-то изменит? Если хотя бы сто человек послушает наш альбом и у них в голове что-то изменится, то это куда более реальное действие. Записать альбом - это такой труд на самом деле, пусть кто-то попробует совершить хотя бы этот минимум. Андрей ЮРТАЕВ. в Уфе> № 9 от 02.03.05 г.