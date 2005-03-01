Последний герой. Стас Шкель играет против правил
2 марта 2005, 00:10Культура
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Зародившись в 60-х годах 20 века, рок-музыка стала частью музыкального авангарда, отрицающего сложившиеся устои. Одновременно мир начал поддаваться всеохватывающей коммерциализации массовой культуры, когда художественная ценность любого предмета определяется исключительно его стоимостью. Все протестующее поколение либо поддалось соблазнам обывательского комфорта, либо ушло в виртуальную реальность, либо в андеграунд. Поэтому вопрос, любимый многими критиками, сохранила ли в наше время рок-музыка протест, не имеет никакого смысла. Без протеста она невозможна.
Причем под протестом совсем необязательно понимать какие-то антиправительственные лозунги, протест может быть выражен в неклассическом строе гитар, к примеру. Вопрос должен звучать: существует ли в наше время рок-музыка вообще? Или все-таки ? По большей части, да. О тех, кто остался, знают единицы. На звание одного из последних героев вполне может претендовать . Записанный еще в 2003 году альбом в конце января увидел свет. 11 треков о надежде на прозрение и обретение настоящей свободы. Конечно, логичнее было б увидеть и услышать этот диск хотя бы год назад, когда вел активную концертную деятельность. - Альбом записан в нужное время, раньше вышло бы хуже, позже - не было бы смысла. Конечно, немного огорчены, что все случилось так поздно, но в нашей любительской ситуации это произошло по не зависящим от нас обстоятельствам, - объясняет вокалист, автор текстов Стас Шкель. - Диск можно было бы выпустить месяца на три-четыре раньше, но тогда не было бы такого качественного дизайна, полиграфии, мультимедиа. - Почему нигде не указано, что это мультимедийный диск?- Я говорил, что надо крупно написать <плюс мультимедиа="">, но меня никто не послушал, по западному образцу поставили значок , который у нас в Башкирии, да и во всей России никто не знает. - На первой странице обложки указано, кто готовил мультимедиа, так что можно предположить, что она есть, - оправдывается бас-гитарист группы Олег Макаренко, - опять же мы на сайте (www.p-r.ru) писали, что владельцев PC ждет сюрприз. - Нигде не указано, что на диске есть песня <Суицид 1999="">:- Это специальный скрытый трек, - объясняет Стас. - У нас было много споров по этому поводу. Я настаивал на включении его в диск, наш гитарист Андрей Водяницкий был против, поэтому решили сделать его после двухминутной паузы. Тот, кто хочет его услышать - подождет, кто не хочет - о нем и не узнает. - Получилось, что в альбом почти полностью вошел ваш сингл <Суицид>.- Да, но все песни перезаписаны. <Суицид> был как сборник. Мы его писали то там, то сям, звук на самом деле очень разнился. мы делали для одного сборника, для другого. А на альбоме звуку мы уделили большое внимание, добились цельности. Слушатели, может быть, этого не заметят и не оценят, но главное, чтобы мы сами были довольны. - Вам не кажется, что звук получился несколько суховатым?- Мы хотели, чтобы он был натуральным без всяких спецэффектов, сэмплов, - рассказывает Олег. - У нас три инструмента и голос, по балансу, я считаю, они звучат очень хорошо и взаимодополняюще. А то, что не хватает какого-то многоголосия, проблема тех, у кого мобильники с полифонией. - Мы желали избежать синтетического звука, хотели, чтобы все было живым, натуральным, ориентировались на альбомы , у них тоже звук можно сухим назвать, - говорит Стас. - У них гитара как-то больше качает:- Так они и пишутся на фирмовом оборудовании. Можно было извратиться, добавить всяких эффектов, электроники, но смысловая нагрузка альбома альтернативна, поэтому не хотелось, чтобы звук был коммерческим. Мы этот вопрос решали с саунд-продюсером альбома Максом Шкелем и намеренно добивались такой грязноватости для создания эффекта, что команда играет в соседней комнате. Нам хотелось, чтобы на записи мы звучали примерно так же, как на концертах. - Испытывали влияние альбома группы ?- В тот момент мне очень нравились , , последний альбом , , вот именно такие звуковые опыты гитарной музыки. Мне кажется, именно такой звук наиболее отражает ту смысловую нагрузку, которую несут наши песни. - Если бы сейчас писали, какие были бы приоритеты?- Это уже зависит от того, какой материал бы мы писали, - отвечает Олег.- К примеру, тот же самый.- Тот же самый сейчас бы не получился. Жалко, что альбом вышел слишком поздно, потому что сегодня диск не соответствует нам на сто процентов. - Сейчас бы мы даже технически его не записали, - говорит Стас. - Тогда нам удалось достать хорошее оборудование для записи, потом мы работали в студии с Пилюгиным. Да и это уже пройденный этап, сейчас я некоторые песни с альбома с трудом воспринимаю и, как-то петь не хочется. С некоторыми текстами я теперь не вполне согласен. Наверное, вырос. - Есть у группы новый материал?- На диск пока не хватает, но есть кое-что. А когда запишем, одному Богу известно, теперь уже не будем ничего обещать. Конечно, хотелось бы довести все до ума, выпустить второй альбом. И пластинка будет уже совершенно иной, потому что и мы сами изменились, и изменилось наше отношение к жизни. - Получается, что музыка для вас только хобби?- У нас отношение к музыке внутреннее, для нас концерт не самоцель, хотя это тоже всегда приятно, цель - творчество. - С одной стороны, это хобби, потому что мы все работающие люди и занимаемся музыкой в свободное время, - рассуждает Олег, - однако относимся к занятию музыкой с серьезностью профессиональных музыкантов.- Вы не испытываете ответственности перед вашими поклонниками, которые хотят вас чаще видеть или слышать?- Почему артист должен идти на поводу у зрителя? - возмущается Стас. - Почему я должен быть перед кем-то ответственен, я обычный человек, занимаюсь тем, чем хочу. Люди, которые нас слушают, мне не безразличны, но и ответственности перед ними не несу. Я рад, что есть кто-то, кому нравится наше творчество, но если у меня в силу каких-то причин нет возможности сыграть концерт, когда они этого хотят, что теперь: Вот я хочу услышать новый альбом , а они разбрелись все по своим проектам и ничего не делают, распались и забили на всех: - Людей разных много, и если какой-то маньяк с суицидальными наклонностями пойдет прыгать с двадцатиэтажки из-за того, что не услышал группу по радио, то мы не будем играть концерт, чтобы его спасти, - подтверждает Олег. - Во-первых, я не думаю, что кто-то очень сильно из-за этого страдает, - продолжает мысль Стас. - А во-вторых, всегда найдутся новые герои, ушел , пришел кто-то другой. Любовь к народу ничем не компенсируется, тем более, что народ очень быстро забывает своих кумиров. Я не революционер, вести за собой толпу и приносить жертвы не собираюсь. Кому нравится, те прутся: - Почему для оформления буклета были выбраны фотографии с фестиваля <Старый мельник="">?- Мы проводили специальную съемку для альбома, - рассказывает Олег, - потратили на это целый день, но то, что получилось на выходе, нас не особо удовлетворило. А <Старый мельник=""> для нас очень яркое явление, я считаю, этот фестиваль был самым значимым в 2004 году. К тому же фотографии передают динамичность и, опять же, целостность. - И сделали бесплатную рекламу пиву:- Мы не воспринимаем это как рекламу. Для нас важно то, что получились хорошие портреты и хорошее качество. О том, что это реклама мы даже и не думали, мы <Старый мельник=""> не пьем, <Старый мельник=""> - дерьмо. Но пиво мы любим, и на пивных фестивалях выступать будем, кто бы что ни говорил. - Стас, раньше ты занимался музыкальной журналистикой, сейчас руки не чешутся?- Во-первых, на это нет времени, во-вторых, от этого нет ничего хорошего. Я иногда даже сожалею, что этим занимался. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Нажил себе врагов, не всеми были понят. На данный момент мне этого не нужно. Я считаю, <Звук вокруг=""> был благим делом, многого мы добились, но, к сожалению, не нашлось людей, которые бы это продолжили. А для меня наступил момент, когда надо было выбирать, потому что тянуть все одновременно было трудно физически. Днем я работал, а потом до четырех, до пяти часов утра писал статьи, делал обновления. Просто в тот момент я переучился: окончил институт, аспирантуру, мне надоело учиться, захотелось что-то создавать. Создал <Звук вокруг="">, меня прикалывала сама креативность. Многие думают, что я преследовал какие-то коммерческие цели, но мы только тратили, мне был важен сам процесс творчества. - Насколько в твоей реальной жизни присутствует тот протест, который ты несешь в своих песнях?- У меня есть жизненная позиция, убеждения, о которых я пою. Естественно, это больше внутренний протест, есть много вещей, которые мне не нравятся, но я не участвую в побоищах, в террористических актах, не закидываю никого помидорами. Я считаю, что цель рок-музыканта - акцентировать внимание на проблемах, чтобы умы слушателей получили сигнал о том, что в обществе все не так хорошо, как кажется, особенно сегодня, в наш век теледемократии. Все эти усыпляют умы, и должны быть протестные группы, как <Седьмая раса="">, например. Должна быть альтернативная молодежь, критически настроенные люди. Моя задача, чтобы те, кто услышал наш альбом, задумались. Что я еще могу сделать?- Ты преподаватель, можешь нести какие-то идеи из-за кафедры. - Я из-за кафедры говорю то же самое. Я говорю о других вещах, но высказываю свои антиглобалистские, антисистемные, демократические взгляды. Я пытаюсь привить студентам идеалы толерантности и плюрализма, конечно, это все в академическом ключе. Было бы смешно, если бы я стоял в аудитории с ирокезом и орал. Я обычный гражданин. Что я могу сделать в данной политической ситуации? Только проголосовать так или иначе. Что еще?- Самому заняться политикой, например.- Для меня это означает изменить своим идеалам. Политика такая штука, особенно в нашей стране, куда лучше не ввязываться. Основная функция музыканта - говорить правду, основная функция преподавателя - тоже говорить правду. Бердяев, великий человек, ничего не делал, только говорил правду и писал книги, за это Ленин в 22-м году его изгнал из страны. Слово сильнее действия, я могу сейчас разбить окно, это что-то изменит? Если хотя бы сто человек послушает наш альбом и у них в голове что-то изменится, то это куда более реальное действие. Записать альбом - это такой труд на самом деле, пусть кто-то попробует совершить хотя бы этот минимум. Андрей ЮРТАЕВ. в Уфе> № 9 от 02.03.05 г.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей