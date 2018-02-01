В Уфе к 110-летию Зайнаб Биишевой вышла книга воспоминаний писательницы

В нее вошли ранее не публиковавшиеся статьи, творческие портреты, посвящения.

Книга тиражом в 1000 экземпляров вышла в издательстве «Китап», сообщает ИА Башинформ. Составитель книги и автор предисловия — народной поэт Башкортостана Кадим Аралбай. Примечательно, что в ней также есть ранее не опубликованные материалы на башкирском и русском языках.

Особенное внимание стоит уделить статьям и очеркам писательницы, размещенных в первой части книги. здесь статьи, написанные Биишевой с 1943 по 1980-е годы, посвящены народному герою Салавату Юлаеву, композитору Загиру Исмагилову, поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю, писателям Хадии Давлетшиной, Сагиту Агишу, Хади Такташу, певице Асме Шаймуратовой, танцовщице Равиле Хажиевой, герою труда Лейле Марданшиной и другим известным деятелям культуры, литературы.

Во второй части книги — посвящения и воспоминания коллег и близких Зайнаб Биишевой. Среди них есть и очерки ученого Тельмана Аминева — сына писательницы и внучки Джамили Стехликовой, которая сейчас проживает в Чехии и занимается общественной деятельностью.

- Работа над книгой велась около года. Материалы собирались постепенно — В Книжной палате республики, Национальной библиотеке РБ, радиоархиве ГУП ТРК «Башкортостан». Издание уникально тем, что большинство материалов опубликованы в первый раз, и это не только тексты, но и редкие фотографии, документы из семейного архива Зайнаб Биишевой», — рассказал составитель.

Презентация книги пройдет 7 февраля в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди.