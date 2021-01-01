Глава Башкирии поздравил юную Яну Габбасову с победой в шоу «Голос»

Накануне, 31 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях написал, опубликовал поздравления в адрес 17-летней жительницы Нефтекамска Яны Габбасовой, победившей в шоу «Голос» на Первом канале.
Радий Хабиров сообщил, что рад за девушку, которая с детства хорошо училась и радовала земляков своим творчеством.
Он напомнил, что Башкирия богата на музыкальные таланты – это и Юрий Шевчук, и Земфира Рамазанова, и братья Абдразаковы, и финалистка предыдущего «Голоса» Рушана Валиева, и другие артисты.
Напомним, Яна Габбасова опередила всего на 2 с лишним процента своего конкурента – слепого пианиста Олега Аккуратова, давно известного на федеральном уровне, благодаря поддержке Людмилы Гурченко, Игоря Бутмана и других звезд.