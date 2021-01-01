Глава Башкирии поздравил юную Яну Габбасову с победой в шоу «Голос»

Глава Башкирии поздравил юную Яну Габбасову с победой в шоу «Голос»

Вчера, 10:50КультураТатьяна МайороваPhoto: Первый канал
Радий Хабиров посчитал её триумф новым подтверждением музыкальных достижений нашей республики.

Накануне, 31 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях написал, опубликовал поздравления в адрес 17-летней жительницы Нефтекамска Яны Габбасовой, победившей в шоу «Голос» на Первом канале.

Радий Хабиров сообщил, что рад за девушку, которая с детства хорошо училась и радовала земляков своим творчеством.

Он напомнил, что Башкирия богата на музыкальные таланты – это и Юрий Шевчук, и Земфира Рамазанова, и братья Абдразаковы, и финалистка предыдущего «Голоса» Рушана Валиева, и другие артисты.

Напомним, Яна Габбасова опередила всего на 2 с лишним процента своего конкурента – слепого пианиста Олега Аккуратова, давно известного на федеральном уровне, благодаря поддержке Людмилы Гурченко, Игоря Бутмана и других звезд.

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