В Уфе изменилась схема движения из Максимовки

Информацию о новом расписании автобусов, следующих по маршрутам 288 и 350 распространила уфимская администрация.

Автобус, следующий по 288-му маршруту «Максимовка-Сипайлово» (с улицы Чехова в Максимовке), будет теперь ездить по следующей схеме:

- Из Максимовки первый рейс в Сипайлово в 5.30 местного времени,

- В обратном направлении первый рейс в это же время – в 05.30.

Интервал движения – 5 минут. Последний рейс в обоих направлениях – 22.00.

Схема маршрута 350 «Максимовка-Булгаково» (Новая Максимовка – проспект Октября – Булгаково) следующая:

- Первый рейс из обеих точек отправления – 5.40 местного времени,

- Интервал движения – 5 минут,

- Последний рейс в обоих направлениях – 21.00.