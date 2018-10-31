Шкала ценностей: В Уфе жильцы старых домов предъявляют разные претензии застройщикам

Уфимцы и гости столицы наверняка обращали внимание на островки старой Уфы, которые в разных концах столицы притулились на небольших участках между многоэтажной застройкой. Медиакорсеть решила выяснить, как и чем живут обитатели этих домов. Как оказалось, большинство проживает вполне мирно, но порой вокруг неприметных домиков разгораются нешуточные страсти.

Забытые Богом и начальством

Один из островков старой Уфы располагается на улице 2-я Кронштадская, о существовании которой наверняка мало кто знает. Между тем в промежутке между девятиэтажками, возведенными еще в советские времена, остались около четырех десятков деревянных домов, жильцы которых уже расстались с надеждой, что их когда-нибудь расселят.

- Если бы тут было 3-4 дома, то, может, какой-нибудь застройщик и снес бы нас. Но нас тут осталось слишком много, так что никто в нашу сторону даже и не смотрит, - рассказала Медиакорсети 82-летняя жительница дома на 2-й Кронштадской Ольга Павловна С.

Дома на этой улочке разные. Есть и вполне солидные коттеджи, обшитые сайдингом и увешанные спутниковыми антеннами. А есть и покосившиеся избушки, как у Ольги Павловны. Женщина больше десяти лет назад схоронила мужа, два года назад скончался сын. Остались дочь, сноха и внуки, проживающие за городом. Они зовут Ольгу Павловну к себе, но женщина не хочет уезжать из своей избушки, хотя та уже вся перекосилась, зимой в морозы углы дома промерзают насквозь.

- Мы тут с мужем прожили всю жизнь, сыну и дочери свадьбы здесь устраивали, внуки в садике гуляли, яблоки кушали, и в последний путь мужа и сына отсюда я проводила. И сама хочу свой век здесь дожить. Газ и водопровод провели, спасибо, теперь стало легче, - рассуждает Ольга Павловна. – Никому мы тут не нужны, все про нас забыли – и Бог, и начальство. Даже почтальоны нас с трудом находят, особенно, если новенькие сотрудницы у них появляются.

Как удалось выяснить Медиакорсети, о расселении данного квартала старой застройки чиновники пока речи не ведут именно по той причине, что там осталось слишком много деревянных домиков. Хотя в это место вполне удачно вписался бы какой-либо объект точечной застройки, но снос большого количества старых домов - это слишком ощутимая нагрузка для любого бюджета – как муниципального, так и коммерческого.

И таких словно заблудившихся во времени микрорайонов по Уфе еще немало. Они есть и на улицах Кирова, возле Храма Рождества Богородицы, и на Чернышевского, и на Октябрьской Революции. А Нижегородка, раскинувшаяся сразу за телецентром, - это вообще целая старая слобода.

Представителям столичного управления Главархитектуры вопросы о судьбе этих уголков старого города задавались не раз, в том числе в рамках проходивших в Уфе форумов «Urbanбайрам». Ответы звучали весьма расплывчатые и в основном сводились в кому, что, скорее всего, в ближайшие 20-30 лет для этих микрорайонов ничего не изменится.

Дом должен стать музеем

Уфимский юрист и общественница Эльза Маулимшина вместе со своей семьей в последние месяцы живет практически на осадном положении. Ворота ее старого дома по улице Нуриманова уже несколько раз штурмовали судебные приставы, чтобы выселить жильцов и снести дом по решению суда. Так хочет застройщик ближайшего жилого комплекса «Старый центр» – компания «СтройТЭК».

Необходимо пояснить, что объектом претензий является одноэтажный старый дом, в котором сегодня живет семья Эльзы. Он имеет статус объекта культурного наследия, так как включен в историко-архитектурный ансамбль (комплекс) «Третья Соборная мечеть г.Уфа, медресе «Хасания» и дом имама Сатаева М.Я.». А сама Эльза Маулимшина – потомок имама Мухутдина Сатаева, известной исторической личности. Он был имамом Третьей Соборной мечети, жил в начале ХХ века, сам построил этот дом и жил в нем со своей семьей. Буквально в трех метрах от дома имама стоит здание Третьей соборной мечети, в котором ныне располагается спортивная школа.

Дом имама пребывает в хорошем состоянии, потомки священнослужителя заботятся о нем, поэтому снести его как аварийный объект у застройщика - компании "СтройТЭК", претендующего на это место, и поддерживающих его представителей власти не получается. Вот и решили действовать иначе.

Что могло бы появиться на месте здания мечети, медресе и домика имама, по планам застройщика, неизвестно. Вероятно, новая высотка или очередной торговый центр. Изъятие дома и земли для муниципальных нужд должно было проводиться на основании договора 19-РТ от 31.08.2011г. о развитии застроенных территорий с целью передачи дома и земли застройщику — компании "СтройТЭК". Всё это и стало основанием для решения суда об изъятии дома и земли и выселении семьи Маулимшиных с выплатой им денежных средств в размере 1 млн 410 тысяч рублей.

- Мы компенсацию не брали и брать не будем. Денег нам не надо было с первого дня, - объясняет Эльза.

Праправнучка имама решила во что бы то ни стало отстоять дом своего уважаемого предка. При этом ею движет вовсе не корысть.

- Мы хотим наш дом подарить ЦДУМ России как часть комплекса Третьей соборной мечети Уфы, пусть на этом месте возродится религиозный комплекс, а сами готовы переехать в дом, который строим за городом. Но когда в мае этого года ЦДУМ обратился в администрацию Уфы с заявлением о передаче дома и земли, был получен отказ от городских властей, - рассказала Медиакорсети Эльза Маулимшина.

Чтобы предотвратить разрушение дома, Эльзе удалось сначала добиться наложения ареста на территорию и строения, а потом и объявления здания Третьей соборной мечети, медресе «Хасания» и дома имама объектами культурного наследия. Сносить их уже нельзя. Но приставы продолжают приходить со своими претензиями. Тем временем в Октябрьском районном суде Уфы начинаются слушания по иску Эльзы Маулимшиной к администрации города об отмене решения муниципалитета об изъятии дома имама Сатаева и земельного участка в связи с изменением статуса здания.

- Самое удивительное, что недавно мы обнаружили на сайте Росреестра информацию о том, что нашего дома фактически уже не существует. Но мы не намерены сдаваться и надеемся, что здравый смысл и правда возобладают, - говорит Эльза.

Миллионы за болото

Иная история разворачивается вокруг двух старых домов в переулке Новогорном, в уфимском микрорайоне Глумилино. Жильцы двух домов, оказавшихся рядом со стройплощадкой Жилого комплекса «Видный», также начали войну с застройщиком – ООО «КПД-Каскад».

Размещенный в августе в соцсетях видеоролик привлек внимание журналистов.

Видео Видео: youtube.com

- Вот это наш дом, жили мы в этом доме 50 лет и никого не трогали, вот жители нашего дома, а вот пришли строители, которые нарушили весь покой, – комментирует за кадром уфимец Артем Желватых.

Картинка в кадре и в самом деле неприглядная – жидкая грязь, скопившаяся в овраге после проливных дождей, производила очень тяжкое впечатление. Но в своем видеорассказе жильцы дома умолчали, что в тот момент строители проводили в данном месте укрепление оврага – осушали болото и засыпали его гравием, чтобы предотвратить дальнейшую эрозию почвы. Помимо этого, за счет застройщика была демонтирована и перемещена в другое место линия электропередач мощностью 110 кВт, которая постоянно гудела над головами горожан.

Не сообщили местные жители журналистам и о том, что застройщик согласен выкупить их дома и даже привлек авторитетную компанию «Эксперт-оценка», которая оценила одноэтажный домик в 2 млн 310 тысяч рублей, а двухэтажный – в 4 млн 310 тысяч рублей.

- Дело в том, что мы уже снесли четыре дома, на месте которых будем строить, но оставшиеся два здания в пятно застройки не попадают и по большому счету мы их выкупать не должны. Но мы выразили готовность пойти навстречу жильцам. Мы готовы обсуждать небольшой торг в пределах 30% от суммы оценки. В итоге на руки эти люди могли бы получить вполне серьезные средства. Мы также готовы продать им жилье в возводимых нами домах здесь же рядом, - прояснил ситуацию директор ООО «КПД-Каскад» Герман Трунов. – А на месте этих деревянных домиков обустроили бы дополнительно какие-то объекты инфраструктуры для нового жилого комплекса.

Казалось бы, все складывается удачно и вполне логично. Но не тут-то было. По словам застройщика, жильцы домов выставили за свои дома ценники, в десять раз превышающие их оценку: жильцы одноэтажного дома потребовали за него 23 млн рублей, а жильцы двухэтажного дома готовы уступить его за тридцать с лишним миллионов рублей.

Скорее всего, подобные действия жильцов отчасти можно объяснить недавним резонансным случаем, когда старый дом, оказавшийся на пути трассы, ведущей к Затонскому мосту, был продан за 56 млн рублей. Этот прецедент теперь не дает покоя жильцам многих старых домов в черте города и толкает на странные поступки

- Мы расцениваем ультиматум жильцов этих двух домов, как шантаж и не намерены выполнять их условия, - говорят представители застройщика. – Мы предложили им вполне приемлемые и выгодные условия, хотя вовсе не обязаны были делать это по закону. Тем не менее мы пошли им навстречу. Теперь им нужно сделать выбор – получить за свои дома средства, которые мы готовы им выплатить, да еще и воспользоваться случаем и приобрести жилье в центре города, либо остаться в своих старых домах и продолжать мечтать о многомиллионной прибыли.

Кстати, с подобным «потребительским терроризмом» не так давно столкнулся и другой уфимский застройщик – ПСК-6. В том случае застройщику пришлось заплатить 10 млн рублей за один старый гараж.

- У меня была похожая ситуация, только она была связана не с частным, а с казенным имуществом. В одном из кварталов, где мы вели застройку, понадобилось освободить выделенный нам городом участок от ангара, и вдруг выяснилось, что он находится в республиканской собственности. Владельцы быстро поняли, что земля нам нужны и выставили цену за гараж – 10 млн рублей. Хотя сами незадолго до этого приобрели его всего за 37 тысяч рублей. И не просто приобрели, а поставили на учет через ГУП «Управление административными зданиями», - рассказал Медиакорсети руководитель компании-застройщика ПСК-6 Андрей Носков. – Мы пробовали договориться с продавцом, но так и не смогли. Пришлось заплатить 10 млн рублей, чтобы снести старый гараж. И таких случаев немало.

Андрей Носков считает, что здесь должны сказать свое слово представители власти и отрегулировать четко данный вопрос в законодательном плане, чтобы после предоставления земельных участков застройщику не пришлось сталкиваться с разного рода ловкачами, желающими обогатиться за чужой счет.

И чтобы жильцам старых домов, попадающих в зону расселения, в свою очередь, не пришлось бросаться под нож бульдозера, если они не согласны с условиями расселения.