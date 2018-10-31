Администрация района Уфы выделила «тайную» комнату для хранения секретов

Интересный конкурс был проведен администрацией Ленинского района Уфы: оказание услуг по аттестации помещения на соответствие требованиям безопасности информации, составляющей государственную тайну.

То есть нужно провести проверку: годна ли комната в здании районной администрации для хранения гостайн. Информация об этом конкурсе размещена на несекретных ресурсах – портал госзакупок и информационная система СПАРК. Стоимость услуги по проверке - 191 тысяча рублей.

Согласно техзаданию проверена будет комната площадью 40 квадратных метров с тремя окнами (стеклопакет) и тремя дверьми. В комнате также есть два пожарных извещателя и шесть светильников.

Специальная фирма должна будет проверить также и технику, которая есть в этой комнате, а это: кондиционер, телевизор, монитор, компьютер. Также фирма должна дать заключение, насколько комната защищена в плане акустики и виброакустики. Видимо, чтобы не подслушивали секретные разговоры и переговоры.