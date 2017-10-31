Вице-мэр Уфы упрекнул горожан в том, что они мусорят под своими окнами

Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов призвал жителей города не бросать мусор около своих домов зимой. Именно это, по его мнению, является причиной "неприглядной картины" весной. Городские же коммунальные службы, по его словам, работу выполняют хорошо.

Сегодня на оперативке Хусаинов подчеркнул, что к зиме город убран. Мусор же, который выйдет на поверхность весной, по мнению вице-мэра, не имеет никакого отношения к работе коммунальных служб.