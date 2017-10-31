Радуга в конце октября: уфимцы сняли на камеру двойную радугу над столицей

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Уфимцы поделились снимками радуги в социальных сетях.
Уфимцы запечатлели необычное явление для октября. На вечернем небе появилась двойная радуга.
Сейчас в столице республики +7°C, слабый юго-восточный ветер 1 м/с. Завтра, 1 ноября, синоптики предсказывают небольшие осадки в виде дождя и снега и температуру воздуха +5°C.
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