МЧС по Башкирии предупреждает о сильном тумане на востоке республики
Сегодня, 10:38ГородРита Расулева
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Неблагоприятные погодные условия сохранятся до полудня
Главное Управление МЧС России по РБ предупреждает о неблагоприятных погодных условиях утром и в первой половине дня 31 октября.
Согласно сведениям синоптиков, в восточных районах республики ожидается сильный туман с видимостью 50 метров и менее, сообщается на официальном сайте ведомства.
Во время тумана увеличивается вероятность аварий и столкновений среди машин. Спасатели рекомендуют соблюдать дистанцию и снизить скорость. Пешеходам следует проявлять осторожность при переходе дорог.
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