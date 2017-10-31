МЧС по Башкирии предупреждает о сильном тумане на востоке республики

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до полудня

Главное Управление МЧС России по РБ предупреждает о неблагоприятных погодных условиях утром и в первой половине дня 31 октября.

Согласно сведениям синоптиков, в восточных районах республики ожидается сильный туман с видимостью 50 метров и менее, сообщается на официальном сайте ведомства.