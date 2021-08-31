В мэрии Уфы сообщили, когда откроют проезд по бульвару Ибрагимова

На оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили, что реконструкция автомобильной дороги на бульваре Ибрагимова идет согласно плану. Известно, что окончание работ запланировано на 30 ноября 2022 год, однако по словам Константина Паппе - начальника Управления по строительству и ремонту дорог - в текущем году планируется завершение обустройства проезжей части.
Отмечается, что реконструкция затронет также и тротуары. Исполняющий обязанности Мэра Уфы Марат Гайфуллин поручил обеспечить пешеходам свободный проход по бульвару Ибрагимова во время ремонтных работ.