В мэрии Уфы сообщили, когда откроют проезд по бульвару Ибрагимова

В мэрии Уфы сообщили, когда откроют проезд по бульвару Ибрагимова
В мэрии Уфы сообщили, когда откроют проезд по бульвару Ибрагимова
Вчера, 09:10ГородЭлина СайфрановаФото: ufa1.ru
Во время ремонтных работ и.о. мэра Уфы поручил обеспечить свободный проход пешеходам

На оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили, что реконструкция автомобильной дороги на бульваре Ибрагимова идет согласно плану. Известно, что окончание работ запланировано на 30 ноября 2022 год, однако по словам Константина Паппе - начальника Управления по строительству и ремонту дорог - в текущем году планируется завершение обустройства проезжей части.

Отмечается, что реконструкция затронет также и тротуары. Исполняющий обязанности Мэра Уфы Марат Гайфуллин поручил обеспечить пешеходам свободный проход по бульвару Ибрагимова во время ремонтных работ.

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