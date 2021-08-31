Уфаводоканал сообщил о качестве питьевой воды после обнаружения веществ в Шугуровке

Уфаводоканал сообщил о качестве питьевой воды после обнаружения веществ в Шугуровке
Уфаводоканал сообщил о качестве питьевой воды после обнаружения веществ в Шугуровке
Вчера, 09:35ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Питьевая вода для уфимцев безопасна.

Уфаводоканал сообщил о результатах анализа природной воды. Согласно предоставленным данным, фенола, нефтепродуктов и других вредных для здоровья человека примесей обнаружено не было. Отмечается, что и другие обобщенные показатели качества воды не выходят за рамки нормы. Так, предприятие утверждает о безопасности питьевой воды в городе.

Известно, что пробы природной воды брались из устья реки Шугуровка, также в двух местах реки Уфа: ниже по течению устья Шугуровки и недалеко от Южного инфильтрационного водозабора. Предприятие продолжает осуществлять контроль за качеством воды.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что в реке Шугуровка массово гибнет рыба. Тогда же жители Уфы забеспокоились, что вредные вещества могли попасть и в городской водозабор. Корреспондент Mkset запросил информацию у Минэкологии. Так, по данным ведомства, в пробах от 27 августа было обнаружено превышение в 4 и в 3 раза содержания сульфатов и хлоридов соответственно, а также отсутствовал и кислород. Однако анализ проб от 29 августа уже не показал превышение ПДК. Ведомство также следит за ситуацией.

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