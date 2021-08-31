Уфаводоканал сообщил о качестве питьевой воды после обнаружения веществ в Шугуровке

Напомним, что в последние дни в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что в реке Шугуровка массово гибнет рыба. Тогда же жители Уфы забеспокоились, что вредные вещества могли попасть и в городской водозабор. Корреспондент Mkset запросил информацию у Минэкологии. Так, по данным ведомства, в пробах от 27 августа было обнаружено превышение в 4 и в 3 раза содержания сульфатов и хлоридов соответственно, а также отсутствовал и кислород. Однако анализ проб от 29 августа уже не показал превышение ПДК. Ведомство также следит за ситуацией.