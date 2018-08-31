«Тонем в грязи»: в Уфе забыли расселить два дома, вокруг которых стройка

- Вот это наш дом, жили мы в этом доме 50 лет и никого не трогали, вот жители нашего дома, а вот пришли строители, которые нарушили весь покой, – комментирует за кадром уфимец Артем Желватых. Он и его семья на протяжении нескольких лет терпеливо ждут, пока их уклад снова вернется в прежнее, спокойное русло.

Татьянино горе

Впервые о доме по адресу Новогорный переулок, 1 заговорили несколько недель назад на телеканале "Россия Башкортостан". После этого на место выехала местная администрация и представители застройщика. Потоптались все вместе в грязи, повздыхали о том, что это неправильно, а потом уехали с обещанием взять ситуацию на контроль.

До этого несколько последних лет вздыхать и бороться семье Желватых приходилось в одиночку. О том, как спокойная, размеренная жизнь превратилась в вечную борьбу рассказала Медиакорсети Татьяна Желватых. По ее словам, все изменилось, когда прямо за низеньким деревянным забором появилась стройка. К тому моменту соседние дома уже снесли, жителей расселили, только вот почему-то два все же оставили, по адресам: Новогорный переулок, 1 и 3.

- Сносить начали еще три года назад, но нас не тронули. Мы так и остались посередине – два дома, окруженные стройкой. Каждый день что-то шумит, гремит и рычит. Везде грязь, валят деревья – обложили со всех сторон. Как-то раз у нас разобрали забор, а потом залили все грязью и какой-то жидкостью. На ум приходит еще один случай – здесь раньше был родник, но, когда начали рыть котлован, русло родника нарушили, котлован стало заливать. Строители экскаватором пытались вычерпать воду, все расплескивали в разные стороны, в том числе и на наш участок, который и так был уже затоплен. В итоге экскаватор увяз в грязи, его вытаскивали при помощи другой техники, а наш двор превратился в свинарник, – рассказывает Татьяна.

Еще одна головная боль семьи – дорога. Дороги теперь около дома нет. Строго говоря, раньше дороги как таковой тоже не было. Была тропинка, заботливо выложенная из кирпичей и досок до порога. Сейчас, по рассказу, исчезла и тропинка. Поэтому в дождливую и грязную погоду, Татьяна надевает сапоги, берет в руки пакет со сменной обувью, доходит до «большой дороги», переодевается, оставляет в кустах сапоги, и уходит по делам. А потом вечером все то же самое, только в обратном порядке.

По большей части, отсутствие дороги страшит Татьяну потому, что никто не сможет подобраться к дому, если что-то случится.

- Ни скорая, никто не сможет подойти сюда. При расселении тоже все вещи придется тащить на своем горбу, – вздыхает она в трубку.

Как видите, головных болей у Татьяны немало, а как-то раз к ним однажды еще добавился и страх. Это случилось, когда внук чуть не попал под ковш экскаватора.

- Как-то раз, летом, мой внук сидел в кустах и собирал там малину. Это был обычный день, поэтому стройка шла своим ходом. Внук не заметил, как над нашим участком начал проходить ковш, ковш завис и с него прямо на ребенка полетела грязь. Хорошо, что это была просто грязь, а не что-то большое и тяжелое, – подытожила Татьяна.

В установленном порядке

Все это Татьяна рассказывает спокойным голосом, и как будто сама себе удивляясь, отмечает, что на самом деле терпения у нее уже практически нет. Справедливости ради она добавляет, что на стройке работают «понимающие строители» – наладили снесенный забор, чтобы через дыру на участок не забирались собаки и бомжи, и даже обещали снова выложить из кирпичей и досок новую тропинку до дома.

Татьяна соседство строителей даже понимает, не понимает только, почему до сих пор их дом и соседний не расселили. Несколько лет назад она ходила к застройщику, разговаривала с генеральным директором, он обещал помочь. Директор ушел с поста, а к новому на прием не попасть. Правда, отмечает Татьяна, на днях к ней домой приходили представители застройщика и задавали вопросы о том, какой вариант их семье был бы удобен.

- Приходили на днях две девушки, сказали, что они представители ООО «КПД-Каскад» (застройщика – прим.ред.). Все спрашивали, на какой вариант расселения мы рассчитываем, обещали решить вопрос. Да, и администрация Октябрьского района сказала, что все взяла на контроль. Говорят, мы обязуемся посодействовать, навести тут порядок, но, а вдруг у нас с ними понимание порядка не совпадает? – рассказывает она.

До нового генерального директора, о котором рассказывала Татьяна, нам было не дозвониться. Мы позвонили представителю застройщика Владимиру Семенову и, к сожалению, выяснили, что он был очень занят, обещал перезвонить, но забыл. Напомнить о звонке мы пытались, да только Владимир больше был для нас недоступен.

Звонили мы и двум девушкам, которые приходили к Татьяне. Сначала нам ответили, что начали заниматься вопросом расселения, а потом узнали, что это для материала и решили, что информация о том, как оно будет происходить, конфиденциальна.

В администрации Октябрьского района Уфы устно ответ не дали, прислали чуть позже ответ на письменный запрос. В нем подробно расписано, что «земельный участок в квартале, ограниченном улицами Российской, Новогорной, площадью 31860 кв м предоставлен ООО «КПД-Каскад» на основании разрешения на строительство».

Кроме того, отметили, что с «выездом на место установлено, что строительно-монтажные работы в ночные часы не производятся, выполнены мероприятия по предотвращению выноса грязи колесной техникой на уличную дорожную сеть». В конце была приписка, что жилые дома № 1 и № 3 по переулку Новогорному, попадающие в участок строительства, планируется снести в «установленном порядке».

Услышав эти новости, Татьяна вздохнула в трубку и сказала: «Хорошо, что планируют снести в установленном порядке, только кем и когда он установлен, и что это значит, пока не понятно».