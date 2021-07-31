В Уфе появилось огромное граффити в честь Земфиры

Автором граффити является известный художник Олег Кайбышев. Сегодня, 31 июля, на своей странице Instagram он выложил сторис, в которых показал, как он рисует новое граффити. Он отметил, что рисунок ещё не завершён. Художник добавил, что внизу стены он оставил место, где люди смогут написать свои пожелания или тексты песен певицы.