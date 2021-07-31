В Уфе появилось огромное граффити в честь Земфиры

В Уфе появилось огромное граффити в честь Земфиры
В Уфе появилось огромное граффити в честь Земфиры
Вчера, 17:08ГородАлександра КонстантиноваФото: Вконтакте / Интересная Уфа
В доме, на фасаде которого, теперь красуется красочное граффити, певица провела своё детство.

В микрорайоне Черниковка на доме № 64 по улице адмирала Ушакова появилось масштабное граффити, посвящённое известной певице, уроженке Уфы Земфире. В этом доме когда-то жила сама артистка.

На стене дома изображены большая гитара с портретом Земфиры, ноты и строчки из её песни «Воскресенье». Фотография рисунка распространилась в социальных сетях.

Автором граффити является известный художник Олег Кайбышев. Сегодня, 31 июля, на своей странице Instagram он выложил сторис, в которых показал, как он рисует новое граффити. Он отметил, что рисунок ещё не завершён. Художник добавил, что внизу стены он оставил место, где люди смогут написать свои пожелания или тексты песен певицы.

Также он снял любопытных детей, столпившихся возле дома, чтобы посмотреть, как художник творит, и назвал их «группой поддержки». Ребята попросили написать имена исполнителей Моргенштерн и Элджей.

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