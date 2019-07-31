В Уфе чиновники по второму кругу выставили на торги усадьбу Степановых-Зориных

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», мэрия оценила начальную цену аренды этого старинного особняка в 816,06 тысяч рублей в год. Объект планируется передать в аренду на 25 лет с условием его реставрации в ближайшие три года. При этом при необходимости срок реставрации может быть и увеличен, но не более чем на год. Зато после её завершения арендатор получит право арендовать здание на льготных правах за 1 рубль за каждый квадратный метр в месяц.