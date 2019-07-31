В Уфе чиновники по второму кругу выставили на торги усадьбу Степановых-Зориных
Здание было построено в начале прошлого века.
Сегодня, 31 июля, стало известно, что Управление земельных и имущественных отношений администрации башкирской столицы вторично выставило на торги право аренды Дома усадьбы Степановых-Зориных, которая находится на улице Чернышевского, 49.
Речь идет о двухэтажном кирпичном здании, возведенном в начале прошлого века, его площадь - около 430 кв.м, дому присвоен статус охраняемого государством.
Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», мэрия оценила начальную цену аренды этого старинного особняка в 816,06 тысяч рублей в год. Объект планируется передать в аренду на 25 лет с условием его реставрации в ближайшие три года. При этом при необходимости срок реставрации может быть и увеличен, но не более чем на год. Зато после её завершения арендатор получит право арендовать здание на льготных правах за 1 рубль за каждый квадратный метр в месяц.
Интересно, что данное предложение уже выставлялось на торги в 2016 году. Однако через год договор с арендатором был расторгнут, по официальной версии, в связи с нарушением условий. Арендатор – ООО «Гермес» - так и не взялось за год за проект реставрации.
Торги по отбору нового арендатора назначены на 23 августа.