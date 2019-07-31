Уфа отпразднует День ВДВ с авиашоу и выступлениями парашютистов

Памятный для всех, кто проходит и прошел службу в рядах воздушно-десантных войск, день откроется возложением цветов и митингом в сквере «Волна» в 10:30 часов.

Место основных мероприятий – аэродром «Забельский» возле поселка 8 Марта. Здесь состоятся показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации и вертолетчиков.

Уфимцы и гости города также смогут насладиться театрализованным представлением под названием «Как воюет «десантура», позавидует любой» и праздничным концертом.

Любой желающий сможет попробовать горячее угощение из полевой кухни.