Уфимцы засняли на видео утку, переводившую маленьких утят через оживленную дорогу

В минувшие выходные в уфимскую Черниковку забрел лось и в жилом секторе сам нанес себе травмы. Спасатели усыпили лося и вывезли в лес, а в подъезде жилой многоэтажки появился скорпион, на место прибыли спасатели и поместили экзотического гостя в банку, а в последствии передали волонтерам.