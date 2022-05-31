Уфимцы засняли на видео утку, переводившую маленьких утят через оживленную дорогу

Уфимцы засняли на видео утку, переводившую маленьких утят через оживленную дорогу
Уфимцы засняли на видео утку, переводившую маленьких утят через оживленную дорогу
31 мая, 18:02ГородЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
Утка с утятами переходила дорогу недалеко от ТЦР «Планета».

В Уфе утка переводила свое потомство через оживленную улицу напротив торгового центра «Планета». Соответствующее видео жители публиковали в социальных сетях.

На кадрах видно, как утка осторожно переходит дорогу, а за ней бегут семь маленьких утят. Дальнейшее направление утки остается загадкой.

Видео:соцсети

Отметим, что в Уфе в последние недели все чаще стали появляться необычные животные и насекомые. Так, в середине мая в луже Демского района поселился бобр, позже спасатели переселили бобра в естественную в озеро Глубокое.

В минувшие выходные в уфимскую Черниковку забрел лось и в жилом секторе сам нанес себе травмы. Спасатели усыпили лося и вывезли в лес, а в подъезде жилой многоэтажки появился скорпион, на место прибыли спасатели и поместили экзотического гостя в банку, а в последствии передали волонтерам.

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