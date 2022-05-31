Уфимцы засняли на видео утку, переводившую маленьких утят через оживленную дорогу

В Уфе утка переводила свое потомство через оживленную улицу напротив торгового центра «Планета». Соответствующее видео жители публиковали в социальных сетях.
На кадрах видно, как утка осторожно переходит дорогу, а за ней бегут семь маленьких утят. Дальнейшее направление утки остается загадкой.
Отметим, что в Уфе в последние недели все чаще стали появляться необычные животные и насекомые. Так, в середине мая в луже Демского района поселился бобр, позже спасатели переселили бобра в естественную в озеро Глубокое.
В минувшие выходные в уфимскую Черниковку забрел лось и в жилом секторе сам нанес себе травмы. Спасатели усыпили лося и вывезли в лес, а в подъезде жилой многоэтажки появился скорпион, на место прибыли спасатели и поместили экзотического гостя в банку, а в последствии передали волонтерам.