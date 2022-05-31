В Уфе два дня подряд фиксируют превышение ПДК этилбензола и изопропилбензола

Все те же вредные вещества, что 29 мая в городском воздухе специалисты Башгидрометцентра выявили и 30 мая.

Второй день подряд в воздухе Уфы наблюдаются весьма существенные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, нормы превышены в разы. Однако справедливости ради стоит отметить, что по данным на 30 мая концентрация концентрация этилбензола и изопропилбензола все-таки снизилась, хотя все еще превышала норму. По данным на воскресенье, 29 мая этилбензола в воздухе над Уфой было в 3,5 раза больше предельно допустимой концентрации. 30 мая концентрация этого вещества в атмосферном воздухе превышала норму всего в полтора раза. Что касается изопропилбензола, содержание которого в воздухе Уфы 29 мая было превышено в 4,7 раз, то 30 мая концентрация данного вещества снизилась до 1,9 раза. Mkset сообщал о том, что этой весной специалисты Башгидрометцентра уже фиксировали превышения по этим же загрязняющим веществам на станциях в центре и в Черниковке в конце апреля, примечательно, что на этот раз превышения были выявлены только на станции в центре Уфы по улице Гафури.

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