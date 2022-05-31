Хабирову показали «бомжатник» на умной остановке под окнами в самом центре Уфы

Хабирову показали «бомжатник» на умной остановке под окнами в самом центре Уфы
Хабирову показали «бомжатник» на умной остановке под окнами в самом центре Уфы
31 мая, 15:14ГородИрина ДеревянчукФото: И. Семакова
Очередное обращение жительницы улицы Ленина Семаковой было опубликовано в общественной электронной приемной 31 мая.

Письмо жительницы центра Уфы появилось в общественной электронной приемной властей Башкирии. Судя по его тексту проблема не нова и заявительница уже жаловалась властям на то, что происходит на умной остановке «Башкирское речное пароходство» на пересечении центральной улицы Уфы Ленина и бульвара Ибрагимова.

Женщина мотивировала свое обращение несколькими причинами. Во первых по документам и по данным портала 2gis расположена остановка должна быть у дома № 128, фактически же она расположена у дома № 130. При этом расположена она в критической близости от окон дома, в подтверждение своих слов женщина к обращению прикрепляет фото сделанное из окна детской комнаты ее квартиры. По фото можно понять, что остановка действительно очень близка к дому, да и отдыхающий на остановке гражданин говорит сам за себя, подтверждая жалобу.

на данном фото хорошо видно как близко к окнам расположена остановка
Фото:2gis.ru

Остановка превратилась в бомжатник, на ней второй год живут, едят, писают и все остальное. При подходе к остановке сильный запах мочи, летом окна открыть будет не возможным из-за запаха, как бы не старались ее мыть, запах никуда не денется.из обращения Семаковой

Женщина просит власти принять меры и даже грозится, что если власти мер никаких не примут, то будет «привлекать общественность».

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