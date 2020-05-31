Автобусов будет много, просьба не толпиться: в Уфе ждут открытия кладбищ
Власти Уфы весьма противоречиво комментируют предстоящее открытие кладбищ.
Администрация Уфы известила о том, что 6 июня, который в этом году объявлен Днем поминовения, в сторону «Южного» и «Северного» кладбищ будут курсировать автобусы из центра башкирской столицы.
В частности, 29 автобусов «Башавтотранса» должны совершить 180 рейсов до «Южного кладбища». Это будут автобусы с номерами маршрутов 30 и 30к, а также прямые рейсы от остановки «Улица имени Города Галле».
К «Северному» кладбищу будут следовать 25 автобусов по маршруту №15 от ДК УМПО. Они могут совершить около 200 рейсов.
Горожан просят не волноваться и не набиваться в автобусы, поскольку они будут ездить с интервалов в 10 минут. Первый рейс на кладбище отправится в 8.00, а последний в сторону города – в 20.00.
Напомним, ранее глава города Ульфат Мустафин обратился горожанам с просьбой не ездить на кладбища в первый же день их открытия. поскольку угроза коронавируса не миновала. Однако надежды на то, что к его словам прислушаются, мало.