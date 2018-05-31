В Уфе до октября ограничат движение в Черниковке

Временно, до 20 октября 2018 года, ограничат движение транспорта на улицах Победы, Кремлевская и Богдана Хмельницкого, сообщили в пресс-службе администрации города.

На улице Кремлевская ограничат участок от Первомайской до Вологодской, на улице Хмельницкого от Свободы до Вологодской и от Коммунаров до Орджоникидзе, а по улице Победы от Интернациональной до Максима Горького.