В Уфе до октября ограничат движение в Черниковке

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Ограничение связано с ремонтом дороги.
Временно, до 20 октября 2018 года, ограничат движение транспорта на улицах Победы, Кремлевская и Богдана Хмельницкого, сообщили в пресс-службе администрации города.
На улице Кремлевская ограничат участок от Первомайской до Вологодской, на улице Хмельницкого от Свободы до Вологодской и от Коммунаров до Орджоникидзе, а по улице Победы от Интернациональной до Максима Горького.
Перекрытие связано с реализацией приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
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