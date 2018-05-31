Ольга Бузова о концерте в Уфе: «Организация — топ!»

В своем влоге телеведущая рассказала, что в башкирской столице ее приятно удивила организация.

- Организация в Уфе — просто топ! - заявила она и отметила, что к ее приезду в гримерку концертной площадки было все готово.

В отеле, где остановилась Ольга с командой, ее встретили чак-чаком и игрой на курае. Заслуженный артист республики, известный кураист Азат Бикчурин сыграл мелодию хита «Мало половин». Позже он признался, что вообще не знаком с ее творчеством. В номере отеля певицу ждали сувениры и сладкое.

Между тем, сами организаторы уфимского концерта обвинили певицу в непорядочности. Связано это было с тем, что Ольга отложила концерт на полчаса и не дала автограф детям-инвалидам, которые ждали ее очень долго. О том, что произошло на концерте Ольги Бузовой в Уфе, рассказала гендиректор канала MTVmix Евгения Машко.

- Концерт прошел хорошо, Ольга собрала более тысячи фанатов и она действительно выкладывается. Она набрала много работы, поэтому перед ними она cпит и опаздывает на концерты. Но в этом зрители не виноваты, - рассказывает Евгения.

Напомним, вышедшая на сцену на полтора часа позже объявленного времени Ольга объяснила это "задержкой по техническим причинам, не зависящим от нее". По словам организаторов, она в это время курила кальян и делала мейк.

Она также обратилась организаторам в других городах, попросив взвесить все “за и против” в организации концерта, подчеркнув, что трудно выполнить “кабальные условия технического, бытового и финансового райдера”.

"Ольга, безусловно, хорошая девушка, но с нереальными замашками капризной, истеричной звезды”, - отмечает Евгения и осуждает то, что певица называет себя вторым человеком в стране после Путина.

Кроме того, организаторы концерта попросили выделить команду Ольги Бузовой бесплатные билеты детям-фанатам из детских домов. На что им ответили: "Выделяйте из своих карманов". Они дали билеты только для своей фан-группе, которая делает контент в соцсетях, детям-сиротам билеты дали организаторы за свой счет.

Сама певица в своем влоге осталась очень довольно Уфой и публикой.