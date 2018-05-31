Башгидромет: Начало лета в Башкирии будет холодным

Согласно данным Башгидромета, опубликованным на сайте МЧС республики, в выходные 1 июня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь со снегом, ночью по югу до умеренного, ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Температура воздуха ночью +1,+6°, местами заморозки на почве и воздухе 0,-3°, днем 8-13°. На автодорогах видимость хорошая.