Животных из опечатанного уфимского цирка отправят в Магнитогорск

Сегодня из цирка начали выводить лошадей.

18 мая все кабинеты и помещения цирка были опечатаны. Тогда доступ остался лишь к животным, чтобы служащие могли их кормить. Однако позже возникла другая проблемы – животных нечем было кормить из-за того, что бухгалтер не могла попасть в свой кабинет и сформировать необходимые заявки. На какое-то время эту проблему удалось решить. В службе судебных приставов настаивают, что руководство цирка было предупреждено о том, что здание опасно для находящихся в нем животных, и должно было организовать их вывоз.