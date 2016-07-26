В Уфе приостановлено движение двух трамвайных маршрутов

Также изменена схема движения двух троллейбусных маршрутов.

В Уфе временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №16 «Ул. Пушкина – Санаторий «Зеленая Роща» и № 18 «Санаторий «Зеленая Роща» – Госцирк». Как сообщили в администрации города, это связано с ремонтом тяговой подстанции № 19 муниципального Управления инфраструктурой транспорта Уфы, питающей контактную сеть электротранспорта.

Кроме этого изменена схема движения по троллейбусным маршрутам №№ 13 и 21. Троллейбусы № 13 будут следовать от остановки «Трамплин» по улице 50 лет СССР, проспекту Октября, улицам Цюрупы и Октябрьской революции до остановки «Монумент Дружбы». Троллейбусы № 21 – от остановки «Микрорайон Белореченский» по улицам Авроры, Рабкоров, Кувыкина, Менделеева, 50 лет СССР и проспекту Октября до остановки «Центральный рынок».