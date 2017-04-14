В Уфе перевернулась иномарка

По предварительной версии, водитель транспортного средства сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В Уфе днем, 31 мая, на перекрестке улиц Ладыгина и российский переулок перевернулся автомобиль Hyundai Solaris.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, автомобиль одним колесом наехала на дерево, машина перевернулась. Водитель и пассажир находятся в состоянии алкогольного опьянения, - предположили очевидцы. Информации о пострадавших пока нет.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Материалы по теме