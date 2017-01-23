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Ирек Ялалов: Улицу Центральную в Деме надо капитально отремонтировать
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Ирек Ялалов: Улицу Центральную в Деме надо капитально отремонтировать
Сегодня, 11:40ГородЗлата ЗуковичФото: ufacity.info
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