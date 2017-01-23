Ирек Ялалов: Улицу Центральную в Деме надо капитально отремонтировать

А пока здесь обустроят пешеходный переход.

11 мая на встрече с главой администрации Уфы председатель уличного комитета Демского района города Азат Гайсин просил обустроить пешеходный переход через улицу Центральную в створе улицы Крайней, а также сделать здесь остановку. Ирек Ялалов не оставил просьбу без внимания, сообщили в пресс-службе администрации города.

- К 1 августа здесь должен быть установлен светофор, нанесена соответствующая разметка, выполнено благоустройство. Остановочные павильоны необходимо оборудовать в обе стороны движения транспорта с использованием антивандальных технологий. Вообще нам надо пересмотреть всю концепцию улицы Центральной и на следующий год заложить в бюджет ее капитальный ремонт,сказал глава администрации Уфы Ирек Ялалов

Сейчас ведутся земляные работы по обустройству полос разгона и торможения и места установки остановочного павильона. Пешеходный переход планируют завершить к сентябрю текущего года.

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