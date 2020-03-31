Власти Уфы решили свести к минимуму число покупателей в магазинах
Об этом сообщили на оперативке в столичной мэрии утром.
Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева в своем выступлении сделала особый акцент на изменении порядка обслуживания покупателей в столичных торговых точках.
Так, в больших супермаркетах и гипермаркетах возле кассы на полу должны быть нанесены разделительные полоски для покупателей, чтобы они могли соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. В торговых залах не рекомендуется приближаться друг к другу также на полтора метра.
Если же речь идет о так называемых магазинах шаговой доступности, площадь которых не превышает 50 квадратных метров, в них предписывается обслуживать не более одного покупателя. В зависимости от площади магазина может меняться и число покупателей, которых они могут обслуживать одновременно.