Власти Уфы решили свести к минимуму число покупателей в магазинах

Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева в своем выступлении сделала особый акцент на изменении порядка обслуживания покупателей в столичных торговых точках.

Так, в больших супермаркетах и гипермаркетах возле кассы на полу должны быть нанесены разделительные полоски для покупателей, чтобы они могли соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. В торговых залах не рекомендуется приближаться друг к другу также на полтора метра.