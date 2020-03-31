В Уфе предложили ограничить время работы общественного транспорта
31 марта, 10:35ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщили на оперативке в мэрии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы одной из тем для обсуждения стал режим работы общественного транспорта.
Представитель столичного транспортного управления предложил с учетом угрозы пандемии сократить подвижной состав городского общественного автомобильного и электротранспорта, работающего в городе, сократить на 50%. Время для работы общественного транспорта в Уфе предлагается установит с 6.00 до 20.00.
Глава города Ульфат Мустафин уточнил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
Напомним, по последним данным, в Башкирии заражены коронавирусом пять человек, еще 171 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, они ждут результатов анализов.
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