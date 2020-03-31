В Уфе предложили ограничить время работы общественного транспорта

Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы одной из тем для обсуждения стал режим работы общественного транспорта.

Представитель столичного транспортного управления предложил с учетом угрозы пандемии сократить подвижной состав городского общественного автомобильного и электротранспорта, работающего в городе, сократить на 50%. Время для работы общественного транспорта в Уфе предлагается установит с 6.00 до 20.00.

Глава города Ульфат Мустафин уточнил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.