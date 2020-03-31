Мэр Уфы объявил о необходимости полной самоизоляции для всех жителей столицы

Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин обратился к горожанам с просьбой соблюдать полную самоизоляцию.

Он уточнил, что покидать жилище рекомендуется только в случае острой необходимости - чтобы сходить за продуктами или в аптеку.