Мэр Уфы объявил о необходимости полной самоизоляции для всех жителей столицы
31 марта, 10:08ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Ульфат Мустафин сообщил об этом на городской оперативке.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин обратился к горожанам с просьбой соблюдать полную самоизоляцию.
Он уточнил, что покидать жилище рекомендуется только в случае острой необходимости - чтобы сходить за продуктами или в аптеку.
Ульфат Мустафин напомнил, что в минувшие выходные наблюдались группы людей, которые выбрались на шашлыки, в частности в парке Лесоводов. После этого столичная мэрия приняла решение ограничить доступ в парки и аллеи города. На улицах дежурят сотрудники центров общественной безопасности и полиции.
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