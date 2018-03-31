В Уфе установили остановку с зарядкой, Wi-Fi и кнопкой вызова полиции

В ней есть зарядка для мобильного телефона, Wi-Fi. Пожалуй, самое главное – она оснащена системой оповещения «Гражданин - полиция», через которую можно в любое время вызвать сотрудников правоохранительных органов. Видеокамера позволит диспетчеру видеть лицо звонящего, таким образом, исключаются ложные вызовы.