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В Уфе установили остановку с зарядкой, Wi-Fi и кнопкой вызова полиции
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В Уфе установили остановку с зарядкой, Wi-Fi и кнопкой вызова полиции

Сегодня, 11:24ГородЗиля АскероваФото: UTV
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