В том же районе Уфы, где едва не растерзали ребенка, вновь заметили стаю собак

Об очередной стае из восьми собак в том же районе, где в прошлую пятницу собаки напали на школьника, которого от агрессивных животных отбил местный дворник, сообщает UTV.
Жители дома № №33/2 по улице Бакалинская сообщили телеканалу о том, что неподалеку от двора по улице Айской, 16 вновь была замечена стая собак. Жители не утверждают, что это те же собаки, тем более что городская администрация сообщала о том, что на месте инцидента на выходных были отловлены 12 собак.
Жители дома не были голословными и в качестве доказательства прислали видеозаписи камер наружного наблюдения. Также они высказали свои предположения относительно причин такого количества собак в данном районе. по мнению горожан все дело в многочисленных заброшенных зданиях, в которых бездомные собаки ютятся в мороз и ведут свою собачью деятельность, которая пугает горожан.