В том же районе Уфы, где едва не растерзали ребенка, вновь заметили стаю собак

Жители дома № №33/2 по улице Бакалинская сообщили телеканалу о том, что неподалеку от двора по улице Айской, 16 вновь была замечена стая собак. Жители не утверждают, что это те же собаки, тем более что городская администрация сообщала о том, что на месте инцидента на выходных были отловлены 12 собак.