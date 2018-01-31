В Уфе восстановлено отопление и горячее водоснабжение в девяти домах

Ночью на улице Комсомольская произошла коммунальная авария.

Сегодня ночью в Уфе произошла коммунальная авария на улице Комсомольской, из-за чего 9 жилых домов (расположены на Комсомольской и проспекте Октября) остались без горячего водоснабжения и центрального отопления.

- Причиной стало технологическое повреждение на подающем трубопроводе теплоносителя на вводе в жилой дом по улице Комсомольская, 31, - пояснили в пресс-службе городской администрации.