В Уфе восстановлено отопление и горячее водоснабжение в девяти домах
Сегодня, 10:59ГородРустэм Башкирцев
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Ночью на улице Комсомольская произошла коммунальная авария.
Сегодня ночью в Уфе произошла коммунальная авария на улице Комсомольской, из-за чего 9 жилых домов (расположены на Комсомольской и проспекте Октября) остались без горячего водоснабжения и центрального отопления.
- Причиной стало технологическое повреждение на подающем трубопроводе теплоносителя на вводе в жилой дом по улице Комсомольская, 31, - пояснили в пресс-службе городской администрации.
В мэрии пояснили, что в два часа ночи теплоснабжение в жилых домах было полностью восстановлено.
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