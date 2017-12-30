В Уфе на месяц закроют движение транспорта по улице Магистральная

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Водителям следует планировать свой маршрут заранее.
С 9 января по 18 февраля будет закрыто движение транспорта в Демском районе города, сообщили в пресс-службе администрации города.
С 09:00 до 17:00 будет закрыто движение на половине проезжей части по четной стороне улицы Магистральной, а с 17:00 до 09:00 на этой улице будет полностью закрыто движение от жилого дома №45 до дома №46. Также перекроют движение на проезжей части переулка Киевского между домами №46 и №48 по Магистральной.
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