В Уфе на месяц закроют движение транспорта по улице Магистральная

Водителям следует планировать свой маршрут заранее.

С 09:00 до 17:00 будет закрыто движение на половине проезжей части по четной стороне улицы Магистральной, а с 17:00 до 09:00 на этой улице будет полностью закрыто движение от жилого дома №45 до дома №46. Также перекроют движение на проезжей части переулка Киевского между домами №46 и №48 по Магистральной.