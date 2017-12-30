Два уфимца стали финалистами конкурса управленцев «Лидеры России»

Они будут участвовать в полуфинале конкурса в Москве.

28 декабря объявили имена финалистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов ПФО, который проходил в Самаре и Нижнем Новгороде с 15 по 18 декабря.

Из 30 финалистов 8 человек представили Нижегородскую область, 6 человек – Самарскую область, 5 человек – Республику Татарстан, 4 человека – Пермский край, по 2 человека – Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику, и по 1 человеку – Саратовскую область, Республику Марий Эл и Чувашскую Республику.

Финалистами из Башкирии стали два уфимца - Лешуков Юрий Владимирович и Ханенко Никита Владимирович.