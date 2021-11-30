Власти Уфы намерены достроить Воскресенский собор

Так, строительство Воскресенского собора, который располагается на улице Комсомольской, намерены завершить. Как уточняет вице-мер Уфы Кирилл Чистяков, данный вопрос обсуждался с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. В частности, планируется подвести к собору подведены коммуникации, а прилегающую территорию — благоустроить.
Помимо этого, вице-мэр отметил, что в данном районе внимания требуют еще два недостроя: торговый центр и бассейн. Пока вопрос о возобновлении строительства этих объектов не решен.
— Текущий вид незавершенных строительством объектов требует пристального внимания, мы предполагаем вовлечь вышеперечисленные объекты в наш план работ, в первую очередь, займемся территорией храма, у которого достаточно высокая степень готовности. В будущем году постепенно начнем реализацию этих мероприятий. Что делать с недостроенным торговым центром — тоже будем думать, — Кирилл Чистяков.