Власти Уфы намерены достроить Воскресенский собор

Строительство собора начиналось еще в 2003 году, а в 2008 — приостановлено. Объект хотят достроить, а также подвести к нему коммуникации и благоустроить прилегающую территорию, сообщил вице-мер Уфы Кирилл Чистяков.

Так, строительство Воскресенского собора, который располагается на улице Комсомольской, намерены завершить. Как уточняет вице-мер Уфы Кирилл Чистяков, данный вопрос обсуждался с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. В частности, планируется подвести к собору подведены коммуникации, а прилегающую территорию — благоустроить. Помимо этого, вице-мэр отметил, что в данном районе внимания требуют еще два недостроя: торговый центр и бассейн. Пока вопрос о возобновлении строительства этих объектов не решен. — Текущий вид незавершенных строительством объектов требует пристального внимания, мы предполагаем вовлечь вышеперечисленные объекты в наш план работ, в первую очередь, займемся территорией храма, у которого достаточно высокая степень готовности. В будущем году постепенно начнем реализацию этих мероприятий. Что делать с недостроенным торговым центром — тоже будем думать, — Кирилл Чистяков.

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