Мэр Уфы рассказал, когда будет установлена стела «Город трудовой доблести»

На оперативном совещании мэр Уфы Сергей Греков заявил, что в будущем 2022 году в столице региона будет установлена стела «Город трудовой доблести». Отметим, данное звание Уфе Владимир Путин присвоил еще 2 июля.
Так, стела будет установлена недалеко от Монумента Дружбы и нового подземного перехода.
— Буквально на будущий год вблизи пешеходного перехода стела «Город трудовой доблести», — Сергей Греков.
Отметим, что сам подземный переход, который соединил Монумент Дружбы и набережную, был открыт на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что на проект стелы «Город трудовой доблести» в Уфе власти столицы планируют выделить до 7,1 миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок. Известно, что высота стелы будет составлять 26 метров, а сама конструкция будет подсвечиваться. Также в техническом задании прописано, что разработчикам проекта необходимо будет обеспечить доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.