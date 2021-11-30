Мэр Уфы рассказал, когда будет установлена стела «Город трудовой доблести»

Мэр Уфы рассказал, когда будет установлена стела «Город трудовой доблести»
Мэр Уфы рассказал, когда будет установлена стела «Город трудовой доблести»
Сегодня, 10:34ГородЭлина СайфрановаФото: Zakupki.gov.ru
Стела будет установлена рядом с Монументом Дружбы, сообщил мэр Уфы Сергей Греков.

На оперативном совещании мэр Уфы Сергей Греков заявил, что в будущем 2022 году в столице региона будет установлена стела «Город трудовой доблести». Отметим, данное звание Уфе Владимир Путин присвоил еще 2 июля.

Так, стела будет установлена недалеко от Монумента Дружбы и нового подземного перехода.

— Буквально на будущий год вблизи пешеходного перехода стела «Город трудовой доблести», — Сергей Греков.

Отметим, что сам подземный переход, который соединил Монумент Дружбы и набережную, был открыт на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что на проект стелы «Город трудовой доблести» в Уфе власти столицы планируют выделить до 7,1 миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок. Известно, что высота стелы будет составлять 26 метров, а сама конструкция будет подсвечиваться. Также в техническом задании прописано, что разработчикам проекта необходимо будет обеспечить доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

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