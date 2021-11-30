Мэр Уфы рассказал, когда будет установлена стела «Город трудовой доблести»

Ранее сообщалось, что на проект стелы «Город трудовой доблести» в Уфе власти столицы планируют выделить до 7,1 миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок. Известно, что высота стелы будет составлять 26 метров, а сама конструкция будет подсвечиваться. Также в техническом задании прописано, что разработчикам проекта необходимо будет обеспечить доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.