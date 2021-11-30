Мэрия Уфы заявила о росте платы за отопление зимой на 50%

Стало известно, что в ноябре жители Уфы могут получить квитанции за отопление с суммой платежа примерно на 50% больше, чем в прошлом месяце. Как объяснил на оперативном совещании в мэрии Уфы советник мэра Вадим Беляков, рост цен связан со снижем среднемесячной температуры.
— На этой неделе жители Уфы уже будут получать квитанции за ноябрь и примерно, проанализировав данные по погоде, предполагаем, что в среднем увеличение квитанций в ноябре произойдет примерно на 50%. Жителям нужно проверят свои квитанции и смотреть какие начисления там будут, — Вадим Беляков.
В частности, было отмечено, что при снижении среднемесячной температуры на 6,5 градуса происходит увеличение расхода тепла и платы за отопление на 49,7%.
Помимо этого, советник мэра Уфы заявил, что количество обращений в колл-центр по отоплению, в сравнении с началом отопительного сезона, на данный момент значительно снизилось.
— Динамика обращений снижается, если в начале отопительного сезона было по 1200 обращений в сутки, то сейчас это примерно 150 — 200 обращений в зависимости от температуры воздуха, — Беляков.