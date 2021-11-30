Мэрия Уфы заявила о росте платы за отопление зимой на 50%

— На этой неделе жители Уфы уже будут получать квитанции за ноябрь и примерно, проанализировав данные по погоде, предполагаем, что в среднем увеличение квитанций в ноябре произойдет примерно на 50%. Жителям нужно проверят свои квитанции и смотреть какие начисления там будут, — Вадим Беляков.