Мэрия Уфы заявила о росте платы за отопление зимой на 50%

Мэрия Уфы заявила о росте платы за отопление зимой на 50%
Мэрия Уфы заявила о росте платы за отопление зимой на 50%
Сегодня, 11:12ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии сегодня, 30 ноября.

Стало известно, что в ноябре жители Уфы могут получить квитанции за отопление с суммой платежа примерно на 50% больше, чем в прошлом месяце. Как объяснил на оперативном совещании в мэрии Уфы советник мэра Вадим Беляков, рост цен связан со снижем среднемесячной температуры.

— На этой неделе жители Уфы уже будут получать квитанции за ноябрь и примерно, проанализировав данные по погоде, предполагаем, что в среднем увеличение квитанций в ноябре произойдет примерно на 50%. Жителям нужно проверят свои квитанции и смотреть какие начисления там будут, — Вадим Беляков.

В частности, было отмечено, что при снижении среднемесячной температуры на 6,5 градуса происходит увеличение расхода тепла и платы за отопление на 49,7%.

Помимо этого, советник мэра Уфы заявил, что количество обращений в колл-центр по отоплению, в сравнении с началом отопительного сезона, на данный момент значительно снизилось.

— Динамика обращений снижается, если в начале отопительного сезона было по 1200 обращений в сутки, то сейчас это примерно 150 — 200 обращений в зависимости от температуры воздуха, — Беляков.

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