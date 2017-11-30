В Ленинском районе Уфы установили новогоднюю елку

В Уфе установлена еще одна новогодняя елка - перед сквером "Волна" в микрорайоне Затон. Двадцати четырёх метровую лесную красавицу привезли из села Бедеева Поляна Благовещенского района Башкирии.

В пресс-службе мэрии сообщили, что скоро елку начнут наряжать. По традиции, игрушки будут сделанные своими руками. С 27 ноября по 12 декабря проводится районный конкурс на лучшую ёлочную новогоднюю игрушку, в котором могут принять участие жители района до 30 лет.

- Представленные на конкурс работы должны соответствовать определённым критериям, в числе которых – оригинальность художественного дизайна, качество исполнения и способность изделия передавать атмосферу зимнего праздника, - говорится в сообщении мэрии. - Размер новогодней ёлочной игрушки должен быть в пределах 30-80 сантиметров, вес – до 1 кг. Приспособление для крепления на ёлке должно быть удобным, практичным и безопасным.

Принести работы нужно в отдел культуры и молодёжной политики администрации района (ул. М. Карима, 19, каб. 101) в период с 27 ноября по 12 декабря.