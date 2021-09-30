В Уфе 2 и 3 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 2 и 3 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Уфе 2 и 3 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Вчера, 11:50ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Площадки, где можно будет выгодно отовариться расположатся по всему городу.

Ярмарки в эти выходные пройдут практически во всех районах башкирской столицы. Расположатся временные торговые площадки в восьми локациях. Семь площадок будут работать в субботу, 2 октября, с 10 до 16 часов. И лишь на одной из них, в Затоне, продолжится торговля и в воскресенье – такую информацию предоставила пресс-служба администрации Уфы..

Жители Демского района традиционно застанут ярмарку на временно закрытом для автотранспорта участке улицы Правды, ограниченного улицами Таллинской и Ухтомского. Автовладельцам этот участок придется объезжать.

Жители Черниковки найдут торговую площадку на перекрёстке улиц Интернациональной и Машиностроителей. Еще одна ярмарка пройдет на площади перед дворцом Орджоникидзе.

В Инорсе ярмарка расположится на перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина.

Жителям Зеленой рощи и района школа МВД ближе всего будет торговая площадка близ домов №3,5,7 и 20 по улице Рабкоров.

Будет работать торговая площадка на площади перед Дворцом спорта

Жители центра и начала проспекта обнаружат ближайшую ярмарку на площади перед Дворцом молодежи.

У сквера «Волна» в Затоне, как уже было сказано, ярмарка будет проходить и в субботу и в воскресенье.

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