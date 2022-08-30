В Уфе в течение двух месяцев будет перекрыта улица Чернышевского

Транспортное движение по улице Чернышевского в Уфе будет ограничено в течение двух месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.
Так, участок улицы от улицы Пархоменко до Худайбердина будет закрыт для проезда с 30 августа по 30 октября 2022 года. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна. Изменится также схема проезда общественного транспорта.
Напомним, ранее стало известно, что в предстоящие выходные для проезда будут недоступны несколько центральных улиц города. Причиной, по которой будут перекрыты улицы, стал Уфимский международный марафон, который состоится уже в это воскресенье.