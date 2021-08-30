В Уфе выявили почти двукратное превышение ПДК аммиака на станции в парке «Кашкадан»

В Уфе выявили почти двукратное превышение ПДК аммиака на станции в парке «Кашкадан»

В Уфе выявили почти двукратное превышение ПДК аммиака на станции в парке «Кашкадан»

Вчера, 13:40
Город
Ирина Деревянчук
Фото: 1mediainvest
Данные о составе воздуха министерство экологии и природопользования опубликовали в ежедневном отчете.

Из последнего документа, который ежедневно публикуется на сайте министерства экологии и природопользования Башкирии и раскрывает состав воздуха в Уфе следует, что на автоматической станции контроля воздуха АСКЗА в парке «Кашкадан» в Сипайлово было выявлено превышение предельной допустимой концентрации аммиака в 1,7 раз. В министерстве уточняют, что высокое содержание вредного вещества обнаружили ранним утром.

Отметим, что превышения допустимых концентраций других вредных веществ станции контроля в Уфе не выявили. Хотя горожане обращались в ведомство с жалобами на специфический химический запах, известно, что в министерство поступило 23 обращения

Другие станции и лаборатории превышений не обнаружили, отметили в Минэкологии. При этом за минувшие сутки только это ведомство получило 23 обращения уфимцев на неприятный химический запах.

По последним сообщениям другого ведомства на прошлой неделе, в четверг в Уфе выявили превышение содержания диоксида серы, сероводороду и этилбензолу. Об этом сообщал Башгидрометцентр.

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